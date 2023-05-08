علقت زوجة حسن شاكوش على الأنباء التي خرجت، بشأن طرد حسن لها لعلمه أنها كانت متزوجة قبله دون أن تخبره.

وقالت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، أن حسن شاكوش كان يعلم أنها كانت متزوجة قبله، ولكنه رفض أن يعلن ذلك على الملأ خوفًا من الفتيات اللاتي وعدهن بالزواج.

وتابعت: أنا مصر كلها كانت عارفة إني متجوزة وعارفة ليه انفصلت بس أنت اللي حبيت تداري على الموضوع علشان البنات اللي كنت مواعدها بالجواز وقلت لهم أمي عايزة بنت تكون أول مرة تتجوز.

وكان خبر تقديم زوجة حسن شاكوش فيه بلاغا أشعل جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعدما اتهمته بسرقة شبكتها وطردها من الشقة.