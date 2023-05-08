نشرت الفنانة ريم مصطفي أحدث صورها و عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات و الصور الأشهر إنستجرام.

وخطفت ريم أنظار متابعيها بإطلالة جريئة، ارتدت توب حمالات اسود اللون، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مناسبة ووضعت لمسات من المكياج الناعم لتبرز جمال ملامحها العفوية ويمنحها إطلالة مشرقة.

يذكر أنه يُعرض حاليا للنجمة ريم مصطفى مسلسل “طير بنا يا قلبي” بطولة كلاً من دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمى، عمرو يوسف، أمير المصرى، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب – إسلام شتا – أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.