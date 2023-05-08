ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، منهم 6 مواطنين روجوا أكثر من 50 ألف قرص مخدر.

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو: إنه تم القبض على مقيمين من الجنسية الفلبينية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو، فضلًا عن القبض على 6 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 125.744 قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر و280 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

كما تم القبض على مواطن بمنطقة نجران؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، بالإضافة إلى القبض على 4 مقيمين بمنطقة جازان؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وتم القبض على مواطنين بمنطقة حائل؛ لترويجهما مادة الأمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية،ط.

كما تم القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو تم القبض على 6 مواطنين بمحافظة بدر؛ لترويجهم 50.503 أقراص من مادة الأمفيتامين المخدر، و1.5 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.