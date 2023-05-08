يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، في مباراة فريقه أمام الخليج اليوم، ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي، وذلك بعد أن خضع إلى جلسة علاجية.

وأخبر رونالدو الجهاز الطبي أنه لا يشعر بأي آلام في العضلة الخلفية التي أبعدته عن التدريبات الجماعية، أمس الأول، مشيرا إلى أن الإجهاد العضلي الذي تعرض له طبيعي ويحدث له كثيرًا في كل موسم رياضي ولا يصل إلى مرحلة التمزق، وفق “الرياضية”.

وتبين أن رونالدو شارك في التدريب الذي لم يتجاوز 60 دقيقة، تمهيدًا لمواجهة اليوم. وكشفت المصادر ذاتها، عن أن عبد المجيد الصليهم، لاعب الوسط، سيعوض غياب عبد الله الخيبري الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء.

كما سيعود البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى القائمة الأساسية بدلًا من أيمن يحيى.