خرجت الفنانة المصرية وفاء مكي عن صمتها لتروي تفاصيل تورطها في قضية تعذيب خادمتين ، وذلك بعد مرور 22 عام.

وقالت وفاء مكي في تصريحات تلفزيونية أنه بريئة من القضية، متهمة فنانة شهيرة بأن كانت تملك دليل براءتها لكنها أخفته.

وأضافت الممثلة المصرية أن الخادمتين كانتا تتاجران في المخدرات، وأن أهلهما لديهم سوابق جنائية، وقالت إنهما أصيبتا بمرض جلدي أدى لتساقط شعرهما، ولأن المرض خطير خشت على نفسها من نفس المصير، قررت تسريحهما بعد 3 سنوات من العمل.

وعلقت مكي على حرق جسديهما قائلوة: “أنا مش مجنونة عشان أعمل فيهم كدة، أبوهم اللي كان بيخدرهم ويحرق جسمهم عشان يبتزني، أنا معلمتش فيهم حاجة”، مشيرة إلى أن الفنانة ميار الببلاوي كان لديها دليل براءتها لكنها خشيت من إظهاره، بسبب تلقيها تهديدات بقتل نجلها حال وقوفها مع وفاء مكي، وقد أخبرتها بذلك وهي في القفص، فما كان من وفاء مكي إلا أن صرخت وطالبت من المحكمة إجبار ميار على إظهار الجواب.