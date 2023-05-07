ساهمت ساعة أبل في إنقاذ حياة سيدة من موت محقق بعدما سقطت على الأرض بشكل مفاجئ فقامت الساعة بالاتصال بخدمات الطوارئ والإسعاف لمساعدة المريضة.

وأفاد ابن السيدة المصابة أن والدته كانت في رحلة عمل، عندما بدأت تشعر بألم شديد في صدرها، لتقوم بمراسلة صديقة مصاحبة لها مقيمة في نفس الفندق لإخبارها عن مرضها الطارئ.

وبعد مرور وقت قصير، انهارت السيدة فجأة وسقطت على الأرض في غرفتها. لاحقاً، عندما وصلت الصديقة إلى الغرفة، وجدت السيدة مطروحة أرضاً، فما كان منها إلا أن اتصلت بخدمة الطوارئ والإسعاف، لكن ما أثار تعجبها هو الرد عليها بأن سيارة الإسعاف قد تحركت بالفعل وأنها في طريقها إلى الفندق، وفق ما نقله موقع 9to5mac.

وعندما وصلت المريضة إلى المستشفى، كانت في حالة حرجة، شخصت بوجود انفجار في الشريان الأورطي – الشريان الرئيسي للجسم – لتُجرى لها جراحة معقدة ثم تُنقل بعدها إلى وحدة العناية المركزة لتستعيد عافيتها تدريجيًا ثم تنجو من مرحلة الخطر.