قال عبدالله العمري رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، إنه بعد 40 مليون سنة الجزيرة العربية بالكامل سوف تصبح منطقة بحرية، وكذلك أفريقيا مع أوروبا ستصبح كتلة واحدة.

وفي سياق منفصل تحدث العمري عن ظاهرة التنبؤ بالزلازل، قائلا: “مستحيل التنبؤ بوقت حدوث الزلزال”، مضيفا: “الذكاء الاصطناعي نجح في حاجات كثيرة لكنه غير قادر في معرفة ما يحدث تحت باطن الأرض والتنبؤ بالزلازل”.

وأشار إلى أنه يمكن التنبؤ بقوة الزلزال ومكان حدوثه، لكن وقت حدوث الزلزال تحديدا بالساعة والدقيقة صعب جدا -على حد قوله-.

د.عبدالله العمري (رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض): بعد 40 مليون سنة الجزيرة العربية بالكامل سوف تصبح منطقة بحرية @prof_alamri#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OngvhKGdnR — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 7, 2023