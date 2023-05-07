انتشلت الجهات المعنية المصرية، اليوم الأحد، جثماني شاب وخطيبته لقيا مصرعهما غرقًا في مياه نهر النيل، وذلك أثناء ذهابهما لحجز القاعة التي كان من المقرر إقامة حفل خطبتهما فيها.

ووقع الحادث أثناء وجود الفتاة وخطيبها بأحد المراكب النيلية لحجز قاعة الزفاف فانزلقت قدم العروسة وقفز العريس في المياه مباشرة وراءها لمحاولة إنقاذها، ولكنه لم يتمكن من ذلك ولقيا مصرعهما غرقًا.

وبالفحص والتحريات تبين مصرع شخصين غرقا في مياه نهر النيل بمدينة المنصورة في ظروف غامضة ، الشاب 21 عاما، وخطيبته 18 عاما.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى الدولي في المنصورة، وتحرير المحضر اللازم عن الواقعة.