سلط برنامج “سهرة الرسالة”، اليوم الأحد، الضوء على قصص مأساوية لمدمني المخدرات، وما تسببه تلك المخدرات من تصرفات خارجة عن سيطرة الشخص المدمن.

وتضمنت الحلقة قصة أب مدمن رهن طفلته لمروج مخدرات أثناء تأثير المخدر، حيث كان قد صرف كل ما يملك في سبيل شراء المواد المخدرة ولم يكن لديه المال الكافي، فاضطر لرهن طفلته ذات الـ 9 سنوات لديه.

وفي قصة أخرى، كانت زوجة مدمن للمخدرات تنفر من زوجها بعد توجيه الشكوك لها بسبب الأوهام التي كانت تسيطر عليه، حيث كانت تسبب له هلاوس سمعية وبصرية لم تكن موجودة في الواقع وكان بصدد ارتكاب جريمة أكثر من مرة بسبب تلك الهلاوس.