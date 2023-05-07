تداولت منصات التواصل الاجتماعي اليوم، صورٌ لحي الكدوة‬ في المنطقة المركزية بمكة المكرمة.

وأظهرت الصور المتداولة الحي قبل مشروع الإزالة وبعد إزالة البنايات العشوائية من الحي.

يُشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تعمل على أعمال الهدم والإزالة في منطقة الكدوة الواقعة في حي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، على مساحة 686,056.08 متر2 تقريبًا، كأحد المناطق العشوائية الخاضعة للتطوير ضمن الإستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.