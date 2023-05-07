كشف المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الملكية السعودية العقيد الركن علي بن حسن العلي، عن إجلاء أكثر من 8 آلاف شخص من ميناء بورتسودان دون أخطاء أو مصاعب.

وقال العلي أن وزارة الخارجية تلقت الطلبات من السفارات والمنظمات الدولية حول العالم بطلب إجلاء رعايا الدول من السودان، حيث يتم تجميعهم في ميناء بورتسودان وإجلائهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية.

وأوضح أن الأولوية في عمليات الإجلاء من بورتسودان تكون لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن والنساء، مشيرا إلى أن قطعا عسكرية بحرية سعودية تُرافق السفن المدنية في طريقها لميناء بورتسودان لتوفير الحماية لها.