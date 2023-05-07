كشف كشف متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي عن انطلاق الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني غدا ، عبر منصة ” ساهم” وتستمر لمدة شهر.
وأوضح أنه يمكن المساهمة في الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني عبر منصة “ساهم” : هنــــــــــــــــــــــــــــا.
جدير بالذكر أن القيادة وجهت بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لصالح الشعب السوداني.
متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د.سامر الجطيلي: غدا انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني عبرمنصة " ساهم" وتستمر لمدة شهر#إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/Etxgg3DJ6K
— إذاعة الإخبارية (@EKH_Radio) May 7, 2023
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