قال السفير الباكستاني لدى السودان أمير بهروز روقي أن المملمة قامت بإجلاء 1200 شخص من رعايا باكستان من السودان إلى جدة.
وأوضح إن الحكومة السعودية تعاونت معنا بشكل متواصل، وسفارتها في السودان لم تدخر جهدا في دعمنا، حتى تكللت جهود نقل رعايانا بنجاح.
وأضاف أن هناك عددا من الباكستانيين فضل البقاء في السودان لمتابعة أراضيهم ومزارعهم وتجارتهم ونعمل على متابعتهم وإعادتهم.
السفير الباكستاني لدى #السودان "أمير بهروز روقي": #السعودية ساعدتنا في إجلاء 1200 شخصاً من رعايانا
عبر: @H_alsufayan pic.twitter.com/8aue9Kw4Ta
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 7, 2023
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