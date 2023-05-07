أوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، اليوم الأحد، سبب العجز في ميزانية الربع الأول من 2023.

وقال البوعينين، في تصريحات تلفزيونية: “الأرقام متميزة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد النفطي ونموه اللافت، وأيضا الإيرادات غير النفطية”.

وأضاف: “هناك تسجيل عجز محدود، ويرجع ذلك إلى الإنفاق الكبير على بعض المشاريع التنموية ، مشيرا إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية، بنسبة 75%.”

وأشار إلى أن الأرقام مبشرة في الربع الأول خاصة في الاقتصاد غير النفطي، والإيرادات غير النفطية، التي يعتمد عليها بشكل كبير في تحقيق الاستدامة.

يذكر أن وزارة المالية أصدرت اليوم تقرير أداء المالية العامة حتى الربع الأول من عام 2023، حيث سجل الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام 2023م عجزا قيمته 2.9 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 280.9 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات 283.9 مليار ريال.

#نشرة_الرابعة | المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: الإنفاق الكبير على بعض المشاريع التنموية وراء العجز في ميزانية الربع الأول من 2023 والأرقام مبشرة pic.twitter.com/FF5DZoEOWR — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 7, 2023

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