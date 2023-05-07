كشف الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، تفاصيل مراسم عقد قران ولي العهد ورجوة بنت خالد آل سيف.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان : “ستتم مراسم عقد القران في قصر زهران وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة الزفاف، علما بأنه سيكون حفل الاستقبال ومأدبة العشاء مغلقين للإعلام”.

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي، عن فتح باب التسجيل لوسائل الإعلام العربية والأجنبية الراغبة بتغطية فعاليات مرتبطة بعقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، يوم 1 يونيو المقبل، عبر التواصل مع عنوان بريد إلكتروني.