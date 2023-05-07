أبدى مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، موافقته ببيع أحد نجومه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك سعيًا لتجديد دماء الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة.

وأفادت صحيفة Supere Sportes البرازيلية: إن إدارة فهد بن نافل لن تُمانع رحيل اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار وانتقاله لنادي فاسكو دي جاما البرازيلي.

يذكر أن كويلار يلعب مع الهلال منذ عام 2019 قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي، ونجح في الفوز بـ 8 ألقاب مع الفريق العاصمي وهم الدوري السعودي 3 مرات، دوري أبطال آسيا مرتين، كأس الملك مرة، كأس السوبر السعودي مرة، كأس سوبر لوسيل مرة