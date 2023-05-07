أوضح القنصل اليمني لدى المملكة علوي بافقيه، إن المملكة تسهل عمليات الإجلاء لليمنيين من السودان ونقلهم إلى جدة.

وقال القنصل اليمنس أن جميع اليمنيين الذين تم نقلهم يشعرون بالسرور، حيث كانت رحلة وصولهم سهلة إلى المملكة.

واثنى القنصل اليمني على إجراءات نقل الأسر والأطفال عبر ترتيب منظم، مشيرا أن عدد اليمنيين الذين وصلوا المملكة اليوم بلغ 475 شخصا موزعين على سفينتين.