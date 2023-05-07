كشفت تقارير أن الأرجنتيني “أوغستين روسي”، حارس مرمى النصر، أبلغ إدارة ناديه بأنه يرغب في إنهاء عقده ودياً، حيث إن الحارس غير راضٍ عن وجوده في النصر ، وفقاً لموقع “torcedores” .

وذكر الموقع أنه من المتوقع أن يصل وكيل اللاعب، إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، للتحدث في الأمور المادية بين الطرفين.

وكان نادي النصر أعلن تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني أوغستين روسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حتى 30 يونيو المقبل مقابل مبلغ يقارب المليون دولار.