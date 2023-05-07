تحدث المحامي نايف آل منسي، عن أبرز قضايا التحرش أو الزواج بالعاملة المنزلية في المحاكم.

وقال آل منسي خلال برنامج “ٍسيدتي” :”لابد أن تكون هناك حدود في العلاقات بين الرجل والمرأة وفق الشريعة الإسلامية، ويجب أن يكون التعامل مع الخادمة إلا عن طريق الزوجة فقط وإذا رغب الزوج في التعليق على شيء يكون من خلال زوجته”.

وأضاف: “لما تصبح العلاقة غير منضبطة تبدأ مسألة التحرش من الطرفين أحيانا الخادمة نفسها هي اللي تتحرش حتى بالأطفال في غياب الأم”.

وفي السياق ذاته أكدت زهرة المعبي المستشارة الأسرية، أن أي تجاوزات من الزوج تجاه العاملة المنزلية مسئولية الزوجة في المقام الأول.

د. زهرة المعبي – مستشارة أسرية: أي تجاوزات من الزوج تجاه العاملة المنزلية مسئولية الزوجة في المقام الأول@dr_zsm#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ysoUXqa7AH — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 7, 2023