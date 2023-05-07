كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع وسيارات متروكة في جمرك ميناء جدة الاسلامي, وفق الضوابط والاشتراطات.

وقالت الهيئة أنه قد يتم استبعاد بعض البضائع و السيارات المعروضة في حال طلب أصحاب الشأن ذلك قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

ولفتت الهيئة إلى أن ضوابط وشروط المزاد هي:

دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.

يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال (3) أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و(10) أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.