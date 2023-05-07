وصلت اليوم الأحد، سفينتان سعوديتان قادمتان من السودان، إلى جدة وعلى متنهما أكثر من 450 شخص من رعايا الدول.

ووصلت سفينة “جلالة الملك الرياض” وسفينة “جلالة الملك أبها”، اليوم الأحد، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، ضمن جهود المملكة في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان.

كما وصلت إلى المملكة طائرة الإجلاء السعودية الثالثة لهذا اليوم قادمة من السودان على متنها نحو 70 شخصًا من جنسيات مختلفة.

وتواصل المملكة جهودها لإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من جمهورية السودان بتوجيهات القيادة الرشيدة.