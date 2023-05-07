رأى الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل أن دوري روشن للمحترفين محسوم لصالح الاتحاد.
وقال المريسل: “لو كان الأمر بيدي لأنهيت الموسم الرياضي فوراً لبدء الإستعداد للموسم الجديد”.
وتابع: “فالدوري للاتحاد وهداف الدوري عبدالرزاق حمدالله، لكن لابد من إنهاء الموسم ولابد لاعبين النصر أن يحققوا الانتصارات في باقي المباريات”.
وأضاف: “مبروك جمهور الاتحاد الدوري مبروك هداف الدوري في ظل وجود كريستيانو رونالدو”.
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