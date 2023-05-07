كشف الناقد الرياضي محمد البكيري تفاصيل اجتماع رئيس الهلال ولاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي في باريس .

وقال “البكيري” عبر برنامج “المنصة” : ” اجتمع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في لقاء خاص طلبه اللاعب قبل نهاية شهر رمضان الماضي في باريس”.

وأضاف : ” أبدى ميسي ارتياحه إلى العرض الهلالي لكنه في ذات الوقت وضع بعض ملاحظاته على نوعية النقل المشفر للدوري السعودي وأنه صعب الوصول إليه ، إضافة إلى نوعية “براند” القمصان التي سيرتديها مع الفريق أن تكون عالمية” .

وتابع البكيري أن ميسي قال مستغربا حسب مصادره: أستغرب كيف وافق زميلي كريستيانو ارتداء البراند الحالي لقميص فريقه النصر.