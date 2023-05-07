على الرغم من اعتذار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي باريس سان جيرمان، إلا أن النادي لم يغير موقفه بشأن إيقاف اللاعب لسفره إلى المملكة العربية السعودية دون حصوله على إذن.

وتم استبعاد ميسي بالفعل من أول مباراة لسان جيرمان بعد أزمة زيارته للمملكة قبل أيام، حيث شهدت قائمة سان جيرمان لمواجهة تروا المقررة مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ34 من الدوري الفرنسي تواجد 19 لاعبا ولم يكن ميسي ضمنهم.

وكان ميسي قدم إلى المملكة باعتباره سفيرا للسياحة، وذكرت تقارير فرض عقوبة الإيقاف لأسبوعين ضد ميسي، سواء عن المشاركة في التدريبات أو المباريات، مع خصم راتبه خلال تلك الفترة.

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