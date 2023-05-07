روى والد المصور هاني الزهراني، آخر لحظاته مع ابنه، قبل سقوطه من أعلى مرتفعات جبال السودة في منطقة عسير جنوبي المملكة.

وقال عبدالله الزهراني، خلال لقاء مع قناة “الإخبارية” : “لا شك أن هذا الخبر محزن ومفجع ولكن لا نقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل وصابرين ومحتسبين وهذا قضاء الله وقدره والحمد لله”.

وفيما يخص آخر لحظات معه، أضاف الوالد: “بعد العيد طلب مني أن يتجه إلى منطقة عسير مع مجموعة من الزملاء لتصوير المناطق السياحية هناك، فقلت له الله يوفقك ويفتح لك، على أمل أنه سيرجع لي وفي أمور ثانية ننهيها ولكن كان القدر أسبق”.

وفي نفس السياق ، وجه والد الفقيد الشكر لأمير منطقة الباحة على تعزيته للأسرة، وأمير منطقة عسير، ووزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وبدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، قائلاً : “كان هذا الشيء قد خفف عنا ” .

وبكلمات مؤثرة خصت ابنة الراحل والدها بكلمة قائلة : ” والدي كان شجاعا ومات شجاع ” .

من جانبه قال شقيق المصور هاني الزهراني أن صعوبة التضاريس حالت دون وصول قوات الدفاع المدني لموقع الحادثة، مشيراً إلى أن متسلق الجبال “الميموني” قام بانتشال جثته .

فيديو | ابنة المصور هاني الزهراني: والدي كان شجاعا ومات شجاعا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/NmIO1cCsIC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2023

فيديو | والد المصور المتوفى هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته مع ابنه قبل سقوطه من أعلى مرتفعات جبال السودة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lSJG6aatZI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2023