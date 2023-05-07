كشف اللاعب البلجيكي ايدين هازارد عن قراره بشأن مستقبله مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

وقال هازارد: ” لقد كان موسمًا صعبًا، لكنني في فريق كبير جدًا”.

وتابع: “أريد أن ألعب، لكنني أعلم أن الأمر صعب للغاية، يجب أن أتدرب بقوة وأتمنى أن أحصل على فرصة أكثر في المباريات”.

وأضاف: “بالطبع، أرغب في الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية عقدي”.

وفيما يخص علاقته مع أنشيلوتي قال : “جيدة، كما هو الحال مع جميع اللاعبين الآخرين”.

وينتهي عقد هازارد مع ريال مدريد في يونيو 2024 لكن هناك رغبة من قبل الإدارة برحيله مع نهاية الموسم الحالي.