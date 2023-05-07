حصل الهلال على مبلغ 3.140 مليون دولار (11773819 ريالا) مقابل المكافآت والجوائز المالية في نسخة 2022 من دوري أبطال آسيا، وذلك رغم خسارته أمام مضيفه أوراوا الياباني في إياب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا 1/0.

ولعب الهلال 11 لقاء حتى المباراة النهائية، حصد خلالها 370 ألف دولار من أصل 500 ألف دولار، حققها من 7 انتصارات وتعادلين، وخسارتين.

ويمنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مبلغ 50 ألف دولار عن كل فوز ضمن مكافأة الأداء، وعشرة آلاف دولار عن أي تعادل.

وحقق الهلال العلامة الكاملة من مكافآت المشاركة والبالغة 2.5 مليون دولار، حيث تبلغ المكافآت 100 ألف لبلوغ دور الـ16، مبلغ 150 ألفا لبلوغ ربع النهائي، مبلغ 250 ألفا لبلوغ قبل النهائي، وأربعة ملايين دولار للبطل، ومليوني دولار للوصيف.

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