كشفت تقارير عن سعي كلا من الهلال والنصر للتعاقد مع المدرب الإسباني، لويس إنريكي، بعد نهاية الموسم الحالي 2022-23.

ويأتي ذلك بالتزامن مع خسارة الهلال للقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، أمس السبت، وفي الوقت أيضا الذي تبحث فيه إدارة النصر عن مدرب خلفا لرودي غارسيا المقال مؤخرا.

كشف موقع “كاتالونيا دياري” عن موقف الإسباني لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني السابق، من عرض نادي النصر لتدريبه.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن إنريكي ما زال يمتلك عرض النصر، ولم يرفضه حتى الآن، وقيمة العرض هو 100 مليون يورو، وهو نفس عرض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي.