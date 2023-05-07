بدأت اليوم أعمال “السجل العقاري” في حي الفلاح بمدينة الرياض كأول المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وسيتبعه كل أحياء ومدن ومناطق المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أنَّ السجل العقاري هو امتداد لرحلة التطوير في التوثيق العقاري، ويسهم في منح الحجية المطلقة للصكوك ورفع الثقة في السوق العقاري؛ ليشهد تاريخ العقار السعودي اليوم نقلة نوعية ومهمة خصوصًا في مجال التوثيق العقاري.

وأوضح المفرج أن التسجيل الأول للعقارات مُتاح الآن بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية من هنــــــــــــــــــــــا حيث يتعين على سكان حي الفلاح في العاصمة الرياض من ملاك العقارات تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن المالك).

وبيّن “المفرج” أن السجلات العقارية التي بدأت تصدر اليوم في حي الفلاح قد تضمنت بيانات وأوصاف العقار وحالته وكافة ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات والتي تمت خلال الفترة الماضية.