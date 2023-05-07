أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أن الهلال هو أكثر الأندية تحقيقاً لـ دوري أبطال آسيا بـ 4 مرات.

وقال آل خليفة: “تواجد الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة خلال تسع سنوات، دليل على قدرتهم العالية ودافعهم للتواجد دائمًا في مباريات النهائي”.

وهنأ رئيس الاتحاد الآسيوي نادي أوراوا ريد دايموندز الذي توج بلقب دوري أبطال آسيا 2022، بعدما تغلب على الهلال 1-0 أمس السبت على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما، في إياب الدور النهائي.

وقال سلمان: “باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود الإعراب عن عميق مشاعر التهنئة إلى نادي أوراوا ريد دايموندز الذي فاز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، كل العالم حظي بمتعة إثارة كرة القدم الآسيوية على مستوى الأندية، حيث كان النهائي حافلاً بالمتعة والندية والمهارات، وسوف يبقى في الذاكرة لسنوات طويلة”.

وأضاف: يحق لنادي أوراوا ريد دايموندز أن يفتخر بهذا الإنجاز في دوري أبطال آسيا، حيث أن حصولهم على اللقب الثالث يؤكد المكانة العالمية لكرة القدم اليابانية على مستوى الأندية، وقد قدم النادي مستويات رائعة وكان مميزاً على صعيد الإبداع وتسجيل الأهداف، وأود الإشادة بلاعبي الفريق والجهاز الفني، كما أود الإشادة بالاتحاد الياباني لكرة القدم وإدارة النادي، وجماهير أوراوا ريد دايموندز الذي جعلوا هذه الأمسية مميزة وستبقى في الذاكرة.



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