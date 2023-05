وثق فيديو كلمات ما دار بين لاعبي ريال مدريد لوكاس فاسكيز، وفينيسيوس جونيور بعد الاحتكاكات بينه وبين لاعبي أوساسونا، خلال مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي جمع بين ريال.

ونشبت مشادة بين دكة بدلاء أوساسونا، وفينيسيوس، عقب صافرة نهاية الشوط الأول، بين الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب ما ذكرته التقارير الإسبانية، فقد وقع شجار أثناء توجّه اللاعبين إلى غرفة تغيير الملابس، حيث تحدث تشيمي أفيلا، لاعب أوساسونا، بلهجة عتاب مع فينيسيوس على شيء ما، قبل أن يتدخل زملاء كلا اللاعبين لإبعادهما عن بعضهما، إذ حاول بدلاء أوساسونا الاشتباك مع اللاعب البرازيلي.

ووفقًا للفيديو المتداول مع أحداث الشوط الثاني، فقد قام فاسكيز بالتوجّه للنجم البرازيلي والتحدث معه وتحفيزه، قائلًا: “كل ما يريدونه هو إخراجك من المباراة”، في إشارة إلى محاولة شحنه وإبعاد تركيزه عن اللقاء.

Lucas Vazquez controlling the entire Osasuna dressing room single handedly… thats my Ballon d'Or pic.twitter.com/RrG8Ex2Ha6

— M•A•J (@Ultra_Suristic) May 6, 2023