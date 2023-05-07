أعلن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة جمهورية مصر العربية، في دورته غير العادية التي عقدت يوم الأحد، قرار عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية.

ومن جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن عودة سوريا للجامعة العربية لا تعني نهاية الأزمة السورية، مؤكدا أن قرار تطبيع العلاقات مع سوريا خاص بكل دولة.

وأكد أحمد أبو الغيط، أن الحكومة السورية ستتواجد بكافة اجتماعات الجامعة العربية، مشيرا لوجود لجنة اتصال للحوار المباشر مع سوريا بعد عودتها للجامعة.