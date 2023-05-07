اتهمت صديقة قديمة للاعب الغولف المحترف تايغر وودز، تدعى “إيريكا هيرمان” البطل الرئيسي للعبة 15 مرة، بالتحرش الجنسي بها.

وبحسب دعوى قدمها محامي هيرمان في فلوريدا، اتهمته بأنه أقام علاقة جنسية معها أثناء عملها معه ثم أجبرها على توقيع اتفاقية عدم إفشاء NDA، وإلا سيتم فصلها من وظيفتها.

وكانت هيرمان موظفة في مطعمه The Woods Jupiter، بجنوب فلوريدا، في ذلك الوقت، وفرض عليها تلك الاتفاقية للحفاظ على وظيفتها عندما بدأت في إقامة علاقة جنسية معه.

وأضافت الدعوى: “قرر الرياضي المشهور دوليا متابعة علاقة جنسية مع موظفته، ثم- وفقًا له- أجبرها على التوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء بشأن ذلك وإلا فُصلت من وظيفتها، وعندما أصبح ساخطا على علاقتهما، خدعها لمغادرة منزلها، وحبسها، وأخذ أموالها وحيواناتها الأليفة وممتلكاتها الشخصية، وحاول إجبارها على توقيع اتفاقية عدم إفشاء”.