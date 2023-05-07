وجه لاعب الهلال علي البليهي، اليوم الأحد، رسالة للهلاليين بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني أمس السبت.

وقال البليهي في رسالته: “أولا شكرا لوقفتكم الدائمة ونعتذر، ما كتب ربي نحقق اللقب لكم، حاولنا ولكن اللي ما هو مكتوب عسر غصة عدم تحقيق اللقب باللقب ولكن لنا رجعه بشكل أقوى “.

وأضاف لاعب الهلال: “خسرنا معركة ولكن ما خسرنا الحرب، وراجعين أقوى معاكم”.

وكان أوراوا قد توج بلقب دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الهلال 1-0 بهدف سجله لاعب الهلال كاريلو بالخطأ في مرماه.

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