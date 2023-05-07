أفاد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، بأن درجات الحرارة في مدن المملكة اليوم تراوحت ما بين 40 و41 درجة مئوية.

وقال العقيل، خلال مداخلة هاتفية على برنامج اليوم المُذاع على قناة ” الإخبارية”: “بدأنا بتسجيل درجات حرارة أربعينية في الرياض ومكة والأحساء وتبقى على دخول فصل الصيف فلكيا أقل من 24 يوما”.

وأشار إلى أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على مرتفعات جازان والشرقية، والباحة وعسير، ومكة المكرمة.”