أكدت أبحاث، أن التحدث على الجوال لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الأسبوع، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنسبة 12٪. مقارنة بضغط الدم بأقل من 30 دقيقة وفقا لـDt next.

وصرح مؤلف الدراسة البروفيسور Xianhui Qin من جامعة ساوثرن ميديكال ، قوانغتشو ، الصين: “إن عدد الدقائق التي يقضيها الأشخاص في التحدث على الجوال أمر مهم لصحة القلب ، مع وجود المزيد من الدقائق يعني مخاطر أكبر”.

وأضاف: “سنوات من استخدام أو استخدام جهاز بدون استخدام اليدين لم يكن لها أي تأثير على احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج”، وما يقرب من ثلاثة أرباع سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات وما فوق يمتلكون هاتفًا محمولًا. 2 ما يقرب من 1.3 مليار بالغ تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عامًا في جميع أنحاء العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم .

ويعد ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية والسكتة الدماغية و السبب الرئيسي للوفاة المبكرة على مستوى العالم، فيما اتضح أن أولئك الذين تحدثوا على هواتفهم الجوالة لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الأسبوع لديهم احتمالية أكبر بنسبة 12 ٪ لحدوث ارتفاع في ضغط الدم من المشاركين الذين أمضوا أقل من 30 دقيقة في المكالمات الهاتفية. كانت النتائج متشابهة بالنسبة للنساء والرجال.