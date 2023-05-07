كشفت منصة أبشر عن مزايا خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة دون غرامات، داعية إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية.

وأشارت المنصة إلى أن أهم مزايا إسقاط المركبات التالفة عبر المنصة هو عدم الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية لإتمام الإجراءات، وإسقاط المركبة مباشرة من السجلات بعد إعطاء رمز التأكيد إلى المركز.

وأوضحت أيضًا أن المنصة تمكّن الراغبين في إسقاط مركباتها من الاستفادة من الخدمة بشكل مجاني دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتسهم في تحسين المشهد الحضري لمدن المملكة ومناطقها، وحدّدت المنصة المراكز المعتمدة عبر الرابط:

يُذكر أن منصة أبشر بالتعاون مع الادارة العامة للمرور، قد أطلقت خدمة إسقاط المركبات التي تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة مـن الـمـهـلـة الـتـصحيحـية لإسقـاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة).