قررت الفنانة السورية أصالة، حذف جميع منشورات حفلها الأخير فى القاهرة، والذى آثار حالة من الجدل الواسع ، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وتسببت الفنانة أصالة، في إثارة حالة من الجدل الواسع بسبب أصداء حفلها الأخير الذى أقيم فى القاهرة ، وكانت هناك حملات مقاطعة لحفل أصالة بسبب تصريحاتها المضادة لمصر منذ فترة قصيرة.

وافتتحت الفنانة أصالة حفلها المقام في Le lac du caire بأغنية شكرا وسط تفاعل كبير من الحاضرين، قائلة:” انا أولادي يشجعوا الفريق المصري، وأرحب بصديق عزيز على قلبي رامي صبري ، ولا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر.

وكشفت عن تقديم ليلة استثنائية للحضور تستعيد معهم فيها كل الذكريات، هذا بجانب كونها ستقدم فيلم وثائقي سيعرض قبل الحفل عن حياتها وعملها أشياء لا يعرفها عنها الجمهور.

وتعاقدت أصالة مع منصة tik tok الشهيرة على أن يكون حفلها على المنصة ليتمكن محبيها في كافة العالم الذين لن يستطيعوا القدوم إلى مصر لمشاهدة نجمتهم المفضلة، متابعة الحفل وكأنهم متواجدين في قلب القاهرة وأمام نجمتهم المفضلة ، وبهذا ستكون أصالة اول نجمة بالوطن العربي تقدم حفلها بشكل مباشر على منصة تيك توك باستخدام أحدث التقنيات.