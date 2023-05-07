أفاد كبير مستشاري الحكومة اليابانية شيجيرو أومي، بأن بلاده تحتاج لأن تراجع بشكل شامل استجابتها للجائحة، وتستعد بشكل كامل لأزمة الصحة العامة المقبلة.

وقال أومي، في مقابلة مع وكالة “جي.جي.برس” اليابانية:” أن هناك غموض وتجارب وأخطاء في تقاسم الأدوار بين الحكومة والخبراء، وذلك أثناء استعراضه للسنوات الثلاث الماضية لتجربة اليابان في التعامل مع الجائحة.”

وأضاف:” نحتاج لأن نستعد للجائحة المقبلة، حتى في الأوقات العادية، استنادًا إلى مراجعة شاملة لاستجابة البلاد لكوفيد-19 “.

وتابع:” بينما أصبحت معدلات الوفيات بسبب كوفيد-19 ، منخفضة، “يزداد عدد الوفيات بشكل مطرد، من موجة العدوى الأولى إلى الموجة الثامنة”.

ومن جانبه، أكد أومي أن كبار السن عرضة لأمراض خطيرة، إذا أصيبوا بالفيروس وأنه من الصعب التنبؤ بكيفية انتشار الفيروس وتحوره.