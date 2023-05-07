تعد تويوتا اوربان كروزر 2023 هي سيارة اس يو في جديد من العلامة اليابانية، تتوفر عند الوكيل عبداللطيف جميل للسيارات بفئتين مع نفس المحرك، كما تأتي بارتفاع كبير عن الأرض، رغم أنها سيارة مدمجة الحجم بطول 4.37 متر وبنظام دفع أمامي.

ويعتبر الخلوص الأرضي أو الارتفاع من سطح الأرض إلى أسفل السيارة كبيرا نسبة إل فئتها، يبلغ 210 مم، وهذا الارتفاع عادة ما يناسب الكثير من الناس في راحة القيادة، فيما سعرها يبدأ من 79,005 ريال شامل الضريبة، وهو سعر مميز بالنسبة للعملية والقيمة التي تقدمها سيارة من مصنِع معروف بالاعتمادي.

وزودت تويوتا اوربان كروز، بمحرك يجعل منها سيارة أكثر ملائمة للمدينة، فهو المكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر بقوة 101 حصان وعزم دوران 135 نيوتن متر متصل بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك ونظام دفع أمامي، يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 19.8 كم/ لتر من خزان وقود بسعة 45 لتر.

وتمتاز بكفاءة استهلاك الوقود الممتازة التي تكفي تقديريا قطع مسافة 891 قبل إعادة ملء الخزان، وهي مسافة معقولة جدا بالنسبة لطبيعة استخدام هذه السيارة داخل المدينة والخروج في رحلات سفر من وقت لآخر.