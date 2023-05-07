توفي اليوم الأحد، المخرج المسرحي والممثل العراقي محسن العزاوي، عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض.

وولد العزاوي في إبريل عام 1939 بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار، وتخرج في معهد الفنون الجميلة قسم المسرح، ثم أكمل دراسته في أكاديمية الفنون الدرامية والموسيقية في براج.

ويُذكر أن الراحل شارك بالتمثيل في مسلسلات “فوبيا بغداد وغرباء الليل، الواهمون، غربة وطن، ورجل فوق الشبهات وسفر ومحطات، حصاد البساتين، ونساء في حكاية، وسواد الليل، وغيرها.

وشغل العزاوي العديد من المناصب، منها مدير الفرقة القومية للتمثيل بين عامي 1975 و1982، ومدير الفرقة القومية للفنون الشعبية بين عامي 1987 و1991