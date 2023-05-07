تمكنت كاميرات مباراة السوبر المصري بين الأهلي المصري وبيراميدز، أمس السبت، من التقاط صورة مؤثرة في الدقيقة الـ 79 صورة لمشجع كفيف يحمل في يديه “راديو” يتابع بواسطته أحداث المباراة.

وأوضح صاحب اللقطة الشهيرة أحمد حسن، من مدرجات النادي الأهلي، في استاد محمد بن زايد بأبوظبي، إنّه لم يكن يتوقع هذا الانتشار الواسع لصورته، الأمر الذي ضاعف سعادته بعد أن توج النادي الأهلي بالبطولة.

وقال حسن، أنه تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة المنصورة، ومنذ ذلك الحين، عمل كإمام في العديد من المساجد المصرية، مشيرا إلى أنه يعمل حاليًا كإمام مسجد في الإمارات.

وأضاف أنه اعتاد على تشجيع الأهلي المصري، منذ أن كان عمره لا يتعدى الـ9 سنوات، مؤكداً متابعته المتواصلة لكافة مباريات النادي الأهلي، سواء بالاستماع لها عبر الراديو أو التليفزيون.

وأشار إلى أنه لم يحضر طوال حياته سوى مباراة واحدة فقط لفريقه، وكانت في عام 2010، بين الأهلي المصري والترجي التونسي، ضمن تصفيات دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن اللقطة الشهيرة له داخل المدرجات كانت عفوية تماماً، ولم يكن يتخيل مدى انتشارها بهذه الطريقة الواسعة، وبالأخص بعد تعليق لاعبي الأهلي عليها.