قال الباحث الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي بِن غورتزل أن الذكاء الاصطناعي قد يطيح بـ 80% من الوظائف التي يتولاها البشر خلال الأعوام المقبلة، خاصة في ظل النظم الجديدة من نوع “تشات جي بي تي” المتوقع طرحها.

وصرح على هامش “قمة الويب” في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إنه لا يرى خطورة كثيرة في ذلك، لافتا إلى أن الناس سيجدون أشياء أفضل يعملون بها، مضيفًا أن المشكلة ستكون في المرحلة الانتقالية، عندما يبدأ الذكاء الاصطناعي في جعل الزمن يتجاوز الوظائف تباعاً.

وأشار إلى أنه لا يعرف كيف سيتم حل المشاكل الاجتماعية الناتجة من ذلك، مثيرًا ضجة كبيرة خلال الأسبوع الماضي بعرضه الممرضة الآلية “غرايس” المصممة للاعتناء بكبار السنّ في دور رعايتهم.