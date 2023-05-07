أكدت دولة الكويت، على ترحيبها بالمبادرة المشتركة للمملكة والولايات المتحدة الأمريكية الخاصة ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع المنعقدة في جدة.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الأحد، عن إشادتها بالجهود والمساعي التي تبذلها المملكة العربية والولايات المتحدة لحث الأطراف السودانية على الانخراط الجاد في المحادثات والجلوس على طاولة الحوار بما يضمن خفض مستوى التوتر ووقف العمليات العسكرية.

وكشفت الوزارة عن موقف دولة الكويت الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره.