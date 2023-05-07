أكد أستاذ مساعد في وبائيات الأدوية الدكتور عبد الله العلوان، أن الأعراض الانسحابية للإدمان تؤدى إلى نوبات صرع وهلع واكتئاب وقد يعود المتعاطى للإدمان، لافتًا أن أفضل طريقة لقطعها أن تكون تحت الإشراف الطبي الصارم.

وقال العلوان، خلال لقائه على برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية:” أن الأدوية الني تؤخذ للإقلاع عن الادمان يجب أن تكون تحت إشراف طبي لأن أخذها لفترات طويلة قد يعرض المريض إلى توقف في عضلة القلب ونوبات هلع.”

وأكد أن الطريقة الصحيحة لقطع الأعراض الإنسحابية أن تكون تحت إشراف طبي صارم؛ لتجنب الانتكاسة والعودة مرة أخرى للإدمان.