قامت بريطانيا بإضاءة مجلسي البرلمان وعدد من المعالم، بألوان علم المملكة المتحدة “الأحمر والأبيض والأزرق”، وذلك احتفاءً بتتويج الملك تشارلز الثالث أمس السبت

ويُشار إلى أن المنزل التاريخي لحكومة المملكة المتحدة أنير بألوان علم المملكة المتحدة بعد ساعات فقط من تتويج الملك رسميًا بصفته العاهل الحاكم في ويستمنستر أبي.

ويقع مجلسا البرلمان على بعد أمتار قليلة من ساعة بيج بن، التي أضيئت أيضًا في تكريم للملك تشارلز، وتغيرت بشكل متقطع من الأزرق إلى الأحمر.

والجدير بالذكر أن تشارلز الثالث، توّج أمس السبت، ملكًا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عامًا.