أعلنت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية في كامتشاتكا، عن وقوع زلزالين في مياه المحيط الهادئ بالقرب من ساحل شبه الجزيرة.

وقالت بيانات الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية:” أنه تم تسجيل وقوع زلزاليين غير محسوسين في مياه المحيط الهادئ في الصباح الباكر من يوم 7 مايو.”

يُذكر أن الزلزال الأول تم تسجيله على عمق 76 كيلومترا، وبلغت قوته وفقا لمقياس العزم الزلزالي (MMS)5.3، أما مركز بؤرته فكان في مياه المحيط على مسافة 145 كيلومترا جنوب شرق منطقة بتروبافلوفسك – كامتشاتسكي الحضرية.

بينما الزلزال الثاني، على عمق 42 كيلومترا، وبلغت قوته 4.2، أما مركز بؤرته فكان في مياه المحيط على مسافة 185 كيلومترا جنوب شرق منطقة بتروبافلوفسك – كامتشاتسكي الحضرية.