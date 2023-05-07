الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد7 مايو

مريض يهرب من الاسعاف

منذ 41 دقيقة
0
1061
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    مريض يهرب من الاسعاف

    منذ 41 دقيقة
    0
    1061
    وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية

    وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية

    منذ 46 دقيقة
    0
    1219
    قتال عنيف في مارينكا تحت نيران كثيفة من المدفعية الأوكرانية

    قتال عنيف في مارينكا تحت نيران كثيفة من المدفعية الأوكرانية

    منذ 52 دقيقة
    0
    1195
    المهن الأكثر عرضة للإصابة بالحمى المالطية

    المهن الأكثر عرضة للإصابة بالحمى المالطية

    منذ 56 دقيقة
    0
    1347

    موقف محرج لسيدة

    منذ 1 ساعة
    0
    1085