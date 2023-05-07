أفاد عسكري روسي يشارك في القتال العنيف الدائر في مارينكا، بأن الوحدات الروسية تنفذ عمليات الاقتحام، في هذه البلدة الواقعة بجمهورية دونيتسك، وسط نيران كثيفة من المدفعية الأوكرانية.

وقال الروسي: “تتم عملياتنا الهجومية بشكل تدريجي، ببطء ولكننا نتقدم بالتأكيد، ونحن نتحرك بالتعاون مع مدفعيتنا.“

وأضاف:” يدور قتال عنيف، يحدث في كل منزل وعلى كل شارع وفي سبيل السيطرة على كل متر مربع هناك.”

وتابع:” أن جميع التحركات تتم ليلا، حيث يستحيل التنقل في فترة النهار بسبب القصف المدفعي العنيف.”

يُذكر أن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، قد قال في وقتٍ سابق إن الغالبية العظمى من الأحياء قد تم تحريرها في مارينكا.