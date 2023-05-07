أكدت وزارة التعليم، اليوم الأحد، على فتح التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية.

وأوضحت الوزارة إن التسجيل سيستمر حتى 28 شوال، عن طريق رابط خدمة التسجيل الإلكتروني، الذي سيتم إرساله على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

وأشارت إلى أن الخدمة الإلكترونية الجديدة، ستسهم في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية بالمملكة، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة.

وأشارت إلى توفير تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونياً دون مراجعة المدرسة وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقاً تحقيقاً لرغباتهم.